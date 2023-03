Anbeta torna ad Amici | giudizi e classifica dei ballerini in gara

Leggi su biccy

(Di giovedì 23 marzo 2023) Un grande ritorno addi Maria, oggi isono stati convocati in studio per essere giudicati da una grande professionista,Toromani. La ballerina classica ha stilato anche unadegli alunni di Emanuel, Alessandra e Raimondo.e isui sette. La prima ad esibirsi è stata Isobel, che ha ricevuto i complimenti della giudice: “Brava, ti trovo molto a tuo agio in questo genere. Sei bellissima, brava davvero e in bocca al lupo per tutto il resto“. Poi è entrato Gianmarco Petrelli che ha ballato sulle note di ‘Sexy’. Il ballerino ha avuto un piccolo problema con il divano, che è subito stato notato: “Come è andata secondo te? Ci sono stati degli intoppi con il divano. Non conoscendo la coreografia mi era sembrato. Va bene ...