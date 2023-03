Davide Donadei Aggredito e Derubato! (Di martedì 21 marzo 2023) Brutta avventura per Davide Donadei. L’ex tronista ed ex gieffino ha vissuto una pessima esperienza in quel di Milano. Ecco cosa è successo… #gfvip #DavideDonadei #uominiedonne Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne e concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, è stato Aggredito e derubato da alcuni ragazzini a Milano. L’episodio è avvenuto fuori un locale del capoluogo lombardo, dove Donadei si trovava in compagnia di amici. Il 27enne ha raccontato su Instagram di essere stato spintonato e derubato della sua collana d’oro. Non è ancora chiaro se la vicenda sia stata denunciata alle forze dell’ordine. Nei giorni scorsi, Donadei ha fatto delle precisazioni importanti sui social network riguardo al suo rapporto con ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 21 marzo 2023) Brutta avventura per. L’ex tronista ed ex gieffino ha vissuto una pessima esperienza in quel di Milano. Ecco cosa è successo… #gfvip ##uominiedonne, ex tronista di Uomini e Donne e concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, è statoe derubato da alcuni ragazzini a Milano. L’episodio è avvenuto fuori un locale del capoluogo lombardo, dovesi trovava in compagnia di amici. Il 27enne ha raccontato su Instagram di essere stato spintonato e derubato della sua collana d’oro. Non è ancora chiaro se la vicenda sia stata denunciata alle forze dell’ordine. Nei giorni scorsi,ha fatto delle precisazioni importanti sui social network riguardo al suo rapporto con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Questa sera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Patrizia Rossetti, Davide Donadei, Marco Giro, Cristina Marzoli… e natura… - blogtivvu : Chi vince il Grande Fratello Vip? Le previsioni di Davide Donadei: tre nomi bomba - onceuponyet : RT @cuteunfriendly: Ricordiamoci “la prenderei a schiaffi” di Davide Donadei a Oriana, ma su quello si sorvola: le parole non hanno un peso… - cuteunfriendly : Ricordiamoci “la prenderei a schiaffi” di Davide Donadei a Oriana, ma su quello si sorvola: le parole non hanno un… - glooit : Gf Vip, disavventura per Davide Donadei: “Mi hanno fregato la mia collanina d’oro” leggi su Gloo… -