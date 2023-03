Ferragnez, Vittoria canta buon compleanno a suo fratello Leone (Di lunedì 20 marzo 2023) La piccola Vittoria canta buon compleanno a suo fratello Leone: ecco il tenero video postato sui social dai Ferragnez L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 20 marzo 2023) La piccolaa suo: ecco il tenero video postato sui social daiL'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MartyTomlinsonn : posso dire di essere Vittoria che se ne frega e pensa solo a soffiare le candeline #ferragnez #vittoria… - infoitcultura : I Ferragnez insieme in pubblico dopo le voci di crisi, le foto al parco con Leone e Vittoria - 73deva73 : @liliaragnar Secondo me bisogna avere gli attributi per presentarsi li visto l’odio trasudante. Al netto delle conv… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Il settimanale Chi ha paparazzato Fedez e Chiara Ferragni al parco insieme ai figli Leone e Vittoria. I Ferragnez sono tornati… - occhio_notizie : Continuano a spazzare via le voci di crisi, Fedez e Chiara Ferragni, che intanto sono stati fotografati mentre eran… -