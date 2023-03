I padri tornano a casa stanchi (Di sabato 18 marzo 2023) . La gola secca, graffiata da infinite ore di utilizzo. Le tasche gonfie di promesse a sessanta giorni, la testa piena di grida, canzonette e unicorni. L’anima ricurva su se stessa: piegata da umiliazioni, treni passati nonostante la fermata prevista, un riconoscimento cercato tutta la vita e che infine arriva. Quando meno te lo aspetti, quando non ti serve più. Quando fa più male. . E parcheggiano lontano. Per nascondersi ancora un po’. Per dare tempo al freddo serale di asciugare loro, gli occhi e le guance. Perché sì: i padri piangono. E spesso. Magari in macchina mentre, braccati nel traffico, subiscono l’aggressione di una canzone troppo vicina per resisterle. Oppure la mattina presto, in casa. Nascosti dal viscoso odore di chiuso, dalla fretta del caos organizzativo, dall’inseguirsi di invadenti whatsapp. Mandàti di cattura a tempo, ... Leggi su distantimaunite (Di sabato 18 marzo 2023) . La gola secca, graffiata da infinite ore di utilizzo. Le tasche gonfie di promesse a sessanta giorni, la testa piena di grida, canzonette e unicorni. L’anima ricurva su se stessa: piegata da umiliazioni, treni passati nonostante la fermata prevista, un riconoscimento cercato tutta la vita e che infine arriva. Quando meno te lo aspetti, quando non ti serve più. Quando fa più male. . E parcheggiano lontano. Per nascondersi ancora un po’. Per dare tempo al freddo serale di asciugare loro, gli occhi e le guance. Perché sì: ipiangono. E spesso. Magari in macchina mentre, braccati nel traffico, subiscono l’aggressione di una canzone troppo vicina per resisterle. Oppure la mattina presto, in. Nascosti dal viscoso odore di chiuso, dalla fretta del caos organizzativo, dall’inseguirsi di invadenti whatsapp. Mandàti di cattura a tempo, ...

