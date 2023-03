I Santi di Martedì 7 Marzo 2023 (Di lunedì 6 marzo 2023) Sante PERPETUA E FELICITA Martiri – Memoria† Cartagine, 7 Marzo 203Chiusa in carcere aspettando la morte, una giovane tiene una sorta di diario dei suoi ultimi giorni, descrivendo la prigione affollata, il tormento della calura; annota nomi di visitatori, racconta sogni e visioni degli ultimi giorni. Siamo a Cartagine, Africa del Nord, anno 203: chi scrive è la colta gentildonna Livia Perpetua, 22 anni, sposata e madre di un bambino. Nella folla carcerata sono accanto a lei anche la più giovane Felicita, figlia di suoi servi, e in gravidanza avanzata; e tre uomini di…www.Santiebeati.it/dettaglio/22950 Santi BASILIO, EUGENIO, AGATODORO, ELPIDIO, ETEREO, CAPITONE ED EFREM Vescovi e martiri † 7 Marzo 311www.Santiebeati.it/dettaglio/92997 Santi SATURO, SATURNINO, REVOCATO E ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 marzo 2023) Sante PERPETUA E FELICITA Martiri – Memoria† Cartagine, 7203Chiusa in carcere aspettando la morte, una giovane tiene una sorta di diario dei suoi ultimi giorni, descrivendo la prigione affollata, il tormento della calura; annota nomi di visitatori, racconta sogni e visioni degli ultimi giorni. Siamo a Cartagine, Africa del Nord, anno 203: chi scrive è la colta gentildonna Livia Perpetua, 22 anni, sposata e madre di un bambino. Nella folla carcerata sono accanto a lei anche la più giovane Felicita, figlia di suoi servi, e in gravidanza avanzata; e tre uomini di…www.ebeati.it/dettaglio/22950BASILIO, EUGENIO, AGATODORO, ELPIDIO, ETEREO, CAPITONE ED EFREM Vescovi e martiri † 7311www.ebeati.it/dettaglio/92997SATURO, SATURNINO, REVOCATO E ...

