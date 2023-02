Quando Stellone diventerà ufficiale | il Benevento ha scelto

Leggi su justcalcio

(Di domenica 5 febbraio 2023) Roberto: il salvatore di! È un colpo di scena quello che ilha deciso di mettere in atto: Robertoè il nuovo allenatore dei giallorossi. Dopo l’esonero di Fabio Cannavaro, il presidente Vigorito ha deciso di affidare la squadra a uno dei tecnici più esperti della Serie B: l’ex Reggina. Sarà lui a guidare i giallorossi nella missione salvezza, un’impresa che sembra una battaglia impossibile ma che l’esperienza dipotrebbe rendere meno complicata. L’accordo prevede un contratto sino a giugno con opzione per il rinnovo automatico in caso di salvezza. Per lui è già stato precettato Gennaro Scarlato, attuale tecnico della Primavera, che guiderà il primo allenamento in attesa dell’ufficialità del successore di Cannavaro. Una sfida titanica quella che attende ...