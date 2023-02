Fuga per lo scudetto | Spezia-Napoli finisce 0-3

(Di domenica 5 febbraio 2023) Ilvince ancora battendo loper 3-0 con una doppietta di Victor Osimhen e il gol di Kvaratskhelia. Gli azzurri sono straripanti, dopo un primo tempo blocatto, ilnella ripresa ha praticamente dilagato. Con questa vittoria, si vola a + 16 in attesa del derby di stasera Tra Inter e Milan. Il tabellino:(4-4-1-1): Provedel (17' st Zovko); Amian, Erlic (35' st Bertola), Nikolaou, Ferrer; Antiste (17' st Kovalenko), Maggiore (39' st Nguiamba), Kiwior, Verde; Agudelo (39' st Salcedo); Manaj. A disposizione: Podgoreanu, Nzola, Bourabia, Sala, Strelec, Sher., All. Thiago Motta.(4-2-3-1): Meret (36' st Marfella); Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Ghoulam; Demme (36' st Anguissa), Lobotka; Politano (22' st Insigne), Zielinski (23' st Mertens), Elmas; Petagna (23' st Osimhen). ...

... l'aggressore si era già dato alla, lasciandola a terra dolorante. La ventiseienne, ancora in ... Avrebbe quindi fornito agli agenti un identikit del fuggitivo,dare loro indizi utili ai fini ...... sfrutta prima un pasticcio difensivobattere Dragowski di testa (68'). Poi il tris al 73', su assist del georgiano. Finisce con un 3 - 0 senza appelli: Spalletti continua la suascudetto (...

"La fuga dal Gambia inseguendo il sogno di correre. A Parma posso costruire la mia vita" La Repubblica

Fuga per la vittoria, in bici tra il divano e la TV Ciclismo

Fuga finita per Sestito, da Milano alla Calabria: killer della ‘ndrangheta preso alla stazione della ... Il Riformista

Esploso un appartamento a Roma per una fuga di gas: ferito un ... Fanpage.it

Blog: 'Fuga per la vittoria' con Pelé: la storia vera vivoperlei.calciomercato.com

& Gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ariano Irpino, a seguito di sopralluogo effettuato per segnalazione di furto in appartamento, nel quale erano stati asportati monili in oro ed u ...(Adnkronos) – Il Napoli vince 3-0 sul campo dello Spezia nel match valido per la 21esima giornata della Serie A 2022-2023 e prosegue la corsa solitaria in vetta alla classifica. La formazione di Spall ...