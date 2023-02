In una nota Autostrade per l'Italia 'a nome della Società e di tutti i colleghi che quotidianamente operano sulla rete, in relazione al tragicoavvenuto questa mattina nel tratto tra Pedaso ...ANCONA - Anas non ha competenza sull'A14 e non ha reso dichiarazioni sull'mortale avvenuto in galleria a(Ascoli Piceno). La precisazione a seguito di una prima indicazione errata sulla fonte del comunicato che riportava l'Anas invece di Autostrade per ...

Incidente in galleria in A14 a Grottammare, morti padre e due figli Agenzia ANSA

Grottammare, incidente sulla A14: morti il tennista paralimpico Andrea Silvestrone e i suoi due figli Corriere della Sera

Incidente Grottammare, la moglie di Andrea Silvestrone: «Mi resta un figlio, spero che Diego sopravviva» ilmessaggero.it

Terribile incidente in galleria sulla A14 a Grottammare, muore un atleta paralimpico con due figli Virgilio Notizie

Incidente A14 Grottammare, morti il tennista Andrea Silvestrone e i due figli Adnkronos

«Tennista paralimpico, avvocato, pianista, figlio, marito, papa' di tre piccole meraviglie, vulcanico, imprevedibile e in guerra contro la sclerosi multipla». Si descrive ...