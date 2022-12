Pianeta Milan

In taglio alto 'Gigi Riva il mio Pelè' mentre in spalla ritroviamo un'intervista all'ex milanista Clarenceche parla di Allegri e della Juventus. Chiude in basso, insieme agli auguri, anche ...Db Milano 15/09/2021 - Champions League / Inter - Real Madrid / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: ClarenceLa Gazzetta dello Sport intervista Clarence. Parla di, del ... Seedorf: “Pelé ha aperto le porte ai giocatori di colore in tutto il mondo”