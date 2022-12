Ratzinger | le dimissioni da Papa | una scelta rivoluzionaria Non si è mai pentito ' nemmeno per un minuto'

(Di sabato 31 dicembre 2022) Benedetto XVI , il primoin epoca moderna a rinunciare al pontificato (prima di lui era stato, seicento anni prima, Gregorio XII nel 1415, e prima ancora Celestino V, nel 1294), non si è mai ...

Agenzia ANSA

Lerassegnate nel 2013 pongono una serie di problemi protocollari per le esequie. Molte delle decisioni vengono prese lontano dai ...La scelta e la carica di 'Pontefice emerito' approfondimento Papaè morto, addio a Benedetto XVI: aveva 95 anni In passato, c'erano già stati casi analoghi, didi pontefici: otto,... Benedetto XVI, la scelta rivoluzionaria delle dimissioni - Politica Papa Benedetto XVI è morto: ripercorriamo la storia di Joseph Ratzinger, nato in Germania, che è stato pontefice dal 2005 al 2013, prima di Papa Francesco.Città del Vaticano, 31 dic. (askanews) - 'Prima di salutarvi personalmente desidero dirvi che continuerò ad esservi vicino nella preghiera.