(Di sabato 31 dicembre 2022)inA nel, davanti a Milan e Inter.dal, sorpresa Udinese. Il, con una straordinaria seconda metà del, ha totalizzato il maggior numero di punti inA. I rossoneri del Milan sono al secondo posto, seguiti da Inter, mentre Lazio e Roma sonodal. L’Udinese fa parte del gruppo delle ‘sette sorelle’, mentre l’Atalanta ha faticato nella prima parte dell’anno. Salernitana in ripresa, mentre la Sampdoria è ultima ine a rischio retrocessione, nonostante il cambio in panchina....

Seedorf parla del. " Merita di stare lì, il miglior calcio è il suo . La sfida è confermare la crescita. Stare davanti è più duro che rimontare, vedremo se avràper reggere ". Sul Milan:...C'era sempre ilinal campionato scorso dopo 15 giornate, però il miglior attacco era dell' Inter. Che, ripreso Lukaku, era convinta di spingere ancora più su la quota delle sue reti e invece non è ... Napoli in testa alla classifica della Serie A nel 2022. Juventus fuori dal podio L’ex calciatore anche del Milan Clarence Seedorf ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo un bre ...In vista della partita tra Napoli ed Inter, il noto giornalista di fede nerazzurra ha rivelato quale giocatore toglierebbe agli azzurri.