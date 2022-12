Mattarella | Richetti | ' un omaggio alla Patria'

(Di sabato 31 dicembre 2022) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Il discorso del Presidente è un vero e proprio '', agli italiani che ogni giorno sorreggono il nostro Paese. Con particolare riferimento ai più giovani, ai quali il Presidente rivolge parole importanti: responsabilità e futuro sono i cardini di un discorso che la politica non può e non deve ignorare”. Lo afferma Matteo, capogruppo del Terzo PoloCamera, commentando il messaggio del Capo dello Stato.

