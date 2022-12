(Di sabato 31 dicembre 2022) La promessa era stata categorica e impegnativa: “State certi che non indietreggeremo”, aveva detto nel suo discorso d’insediamento alla Camera. E invece forse ilsarà l’anno in cui Gio... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Foglio

La manovra di bilancio ha visto alcunerilevanti. Nel mirino dell'esecutivoparevano esserci le restrizioni su pos e il tetto al contante. Con la flat tax vi è il concreto rischio ...... segnati da fughe in avanti e conseguenti, dai rave al Pos. Questa volta però l'... La stretta ci sarà - è un tema centrale anche per la stessa Giorgia, che della sicurezza ha fatto un ... Le retromarce di Meloni nel 2023 Giustizia, burocrazia, garantismo, politiche liberali e la necessità di "accontentare" Bruxelles. I vertici di FI vogliono tenere alta la loro identità e l'ex presidente torna a parlare di un Partito ...Giorgia Meloni conta che l'Aula approvi il via libera definitivo sul testo entro giovedì mattina. Forza Italia spinge sulle pensioni minime e la decontribuzione. Per la premier gli scogli del Mes e de ...