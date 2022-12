La top 10 dei più pagati | CR7 scavalca Canelo e Messi

Toscanalibri.it

Il nuovo contratto con i sauditi dell'Al Nassr gli frutterà 200 milioni di euro a stagione, facendone così lo sportivo più pagato al mondo per una singola stagione. Continua Cristiano Ronaldo - 200 ...C'è un attore italiano nel cast di duefilm d'azione più attesi del 2023: è Andrea Scarduzio, premiato come "Breakout Actor" alla ... Solo allora mi dissero chi fosse, era tuttosecret! Ho girato ... La top ten dei libri più venduti su toscanalibri.it nel 2022 Coi suoi 200 milioni di euro a stagione, Ronaldo si piazza al primo posto mettendosi alle spalle il pugile e la Pulce, che erano i primi secondo Forbes per il 2022, stando ai guadagni lordi legati esc ...Il report di Christian Aid identifica da un lato i 10 eventi che hanno avuto costi più alti in termini finanziari e dall'altro i 10 più distruttivi ...