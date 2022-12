“Fa schifo | non doveva farlo” GF Vip 7 | bufera su Dana Saber | è successo davanti ai vipponi

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 31 dicembre 2022) Al GF Vip 7 si è assistito ad unascatenata, che ha lasciatoe pubblico senza parole. C’è chi ha apprezzato tantissimo il suo gesto e chi invece l’ha condannato, dicendo di non essere rimasto piacevolmente colpito da tutto questo. Ad essere coinvolta è comunque un’altra coinquilina della casa più spiata d’Italia, che sicuramente non avrà riso granché. Le immagini sono state pubblicate immediatamente sul web da alcuni utenti Twitter, che hanno scritto numerosi commenti. Nella casa del GF Vip 7 èdunque questo episodio riguardante, ma non è tutto. Si è registrata una frase choc di Attilio Romita contro Oriana Marzoli: “Lei è una ragazza molto carina, a che serve? Secondo me è una con la quale piacevolmente si può fare un giretto”. E i ...