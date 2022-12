Calciomercato | il ds del club gela l’Inter | “Difficile a gennaio”

(Di sabato 31 dicembre 2022)è interessata a due calciatori del Borussia Mönchengladbach: si tratta di Marcus Thuram e Yann Sommer. A tal proposito, per ilnerazzurro è arrivata una doccia fredda da parte del ds deltedesco, Roland Virkus che ai microfoni della BILD ha parlato dei due calciatori. Foto: GettyInter Thuram Thuram-Sommer, il ds del ‘Gladbach esce allo scoperto Il ds del Borussia Mönchengladbach, Roland Virkus ha parlato della situazione di due calciatori che interessano al: Thuram e Sommer. “Bisogna sempre soppesare quale sarebbe il ritorno finanziario e quale è il valore sportivo di questi giocatori”. Thuram e Sommer, secondo il quotidiano tedesco in vista disono blindati daltedesco.

