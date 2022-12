Brunetta su Ratzinger | “Fine intellettuale interprete della pace”

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 31 dicembre 2022) ROMA – L’ex ministropubblica amministrazione Renato(foto) è intervenuto sul suo canale Telegram per esprimere un pensiero riguardo al Papa emerito, Joseph, che ci ha lasciato all’età di 95 anni. Queste le parole di: “Ci lascia Benedetto XVI, un, una forte guida spirituale per tutti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Mattarella piange: “Un lutto per l’Italia, guardiamo il suo esempio” Il dolore di Giorgia Meloni: “gigantefede eragione” Per...