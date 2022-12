BoClassic 2022 | risultati e classifica maschile Yeman Crippa 2° | Oscar Chelimo vince Pietro Riva 5°

Leggi su oasport

(Di sabato 31 dicembre 2022)ha vinto la, tradizionale corsa podistica di San Silvestro che è andata in scena lungo le vie del centro di Bolzano. L’ugandese era il grande favorito della vigilia e si è imposto nella 48ma edizione grazie alla micidiale rasoiata decisiva piazzata in avvio dell’ultimo giro (se ne sono percorsi otto della lunghezza di 1.250 metri ciascuno, per dieci chilometri complessivi). Il bronzo mondiale dei 5.000 metri, tesserato per l’Atletica Casone Noceto, non sembrava in forma smagliante e sembrava poter cedere sotto i colpi di un pimpante, ma poi nel momento decisivo ha accelerato in maniera brutale e ha trionfato con pieno meritato, replicando il successo ottenuto due anni fa (in quell’occasione si gareggiò nella vicina Vadena a causa dell’emergenza ...