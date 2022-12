Benedetto XVI è morto | la nota ufficiale della Santa Sede

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 31 dicembre 2022) Città del Vaticano – “Con dolore informo che il Papa Emerito,XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Non appena possibile seguiranno ulteriori informazioni”. Con queste poche righe, inviate appena un’ora dopo il decesso, il direttoreSala Stampaha annunciato la morte di Ratzinger (leggi qui). Nella stessa, il Vaticano informa che dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023, il corpo del Papa Emerito sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticanoilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Papa & Vaticano, clicca su questo link.ilfaroonline.it è anche su GOOGLE ...