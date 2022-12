Aggredisce un’infermiera al Pronto Soccorso | arrestato un uomo

Leggi su anteprima24

(Di sabato 31 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il 2023 si chiude con una grave aggressione a una operatrice sanitaria deldel San Pio. Protagonista un quarantenne,per violenze e minacce. I fatti sono accaduti nel pomeriggio quando l’, in attesa di essere visitato, è andato in escandescenze e si è scagliato improvvisamente contro, tentando di strangolarla. L’è poi riuscito a entrare in possesso di una pistola, sottratta alla Guardia giurata intervenuta indella donna. E sono stati attimi di vero terrore, con l’a minacciare con l’arma tutti i presenti. Decisivo, a questo punto, l’intervento congiunto dei carabinieri e e degli agenti della polizia, riusciti a disarmare l’e ...