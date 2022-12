Violento scontro tra auto e furgone | conducenti in ospedale

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGrave incidente questa mattina lungo la strada provinciale che collega Paupisi a Solopaca. All’altezza del campo sportivo di Paupisi, uno– sulle cui cause sono ancora in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine – ha interessato une un Fiat Doblò. Idei due veicoli, a seguito dell’impatto, sono rimasti feriti e trasportati all’‘San Pio’ di Benevento. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Fanpage.it

... la democrazia, con la sua idea di una sovranità popolare scelta in modo nonda una ... In ogni caso, che scelga o resti ferma, la possibilità che esca malconcia dalloè alta. Serve una ...Nellocoinvolti una bici ed un auto. In sella alla bici un 75enne, mentre alla guida dell'auto un 81enne. Nelimpatto è rimasto ferito il ciclista, illeso invece il conducente dell'... Filippo muore a 24 anni in un incidente stradale: ferita anche una ... Due persone ottantenni sono morte giovedì pomeriggio in uno scontro frontale tra un'auto e un autoarticolato guidato da un 65enne sulla strada nazionale N28, nei pressi di Schiers, nei Grigioni.Il 24enne Filippo Panzeri è morto in un violento scontro tra due auto: ferite, ma non in gravi condizioni, una donna di 31 anni e la sua bambina di 2 ...