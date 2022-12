Tiscali

Lucreziae Sarasono ai nastri di partenza delle qualificazioni dell'"ASB Classic", torneo WTA 250 dotato di un montepremi di 259.303 dollari di scena sui campi in cemento di Auckland, in ...Come sempre ci mette gambe e cuore ma non bastano. Esordio amaro per Saranel "Parma Ladies Open" (WTA 250 - montepremi di 251.750 dollari), organizzato da MEF Tennis ...di Lucrezia... Stefanini ed Errani nelle “quali” ad Auckland Lucrezia Stefanini e Sara Errani sono ai nastri di partenza delle qualificazioni dell’”ASB Classic”, torneo WTA 250 dotato di un montepremi di ...Sara Errani e Lucrezia Stefanini proveranno a passare attraverso le qualificazioni del Wta 250 di Auckland, che scatteranno domani.