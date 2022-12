Sgarbi | ecco le deleghe | «San Siro non verrà abbattuto»

ilGiornale.it

"Demolizione insensata,cosa farò". La mossa diche terrorizza Inter e MilanAlberto Cassani in un foto recente, assieme a due sue "vecchie conoscenze", Elisabettae ..., quali potrebbero essere allora delle scelte strategiche in questo campo "L'unica osservazione ... "Bloccherò i decreti Draghi". Ecco la mossa di Sgarbi Sgarbi demolizione San Siro, il vincolo «nel 2024 scatterà automaticamente perché sono passati 70 anni dall'ultimo intervento sullo stadio» ...Intervista al sottosegretario alla Cultura: "Tra i due nel partito probabilmente ci sarà qualche discussione. Necessaria una Fiuggi 2 per FdI" ...