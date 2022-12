(Di venerdì 30 dicembre 2022), 30 dic. - (Adnkronos) - Luce verde dadove si disputeranno ledi velocità maschili – una discesa e un superg – e uno slalom, valevoli per la Coppa del mondo nel weekend dal 13 al 15 gennaio. L'ispezione effettuata dalla Federazione Internazionale sulla pista elvetica, ha infatti dato il via libera alla regolare disputa della tre giorni di competizioni, che avverranno la settimana dopo letecniche sulla pista di Adelboden, sempre in Svizzera.

Affaritaliani.it

La, dopo aver rivoluzionato il sistema di punteggio per le gare di Coppa del Mondo, ha deciso di fare altrettanto con quello del Tour de Ski. Giusto per non smentirsi, il management della disciplina ...... destinato a scrivere pagine della storia delloalpino, è stato come assistere ad una sinfonia. ... Le foto del SuperG di Bormio Foto 1 di 3Ski World Cup 2022 - 2023. Loic Meillard (SUI)Bormio (... Sci: Fis, confermate le gare di Cdm a Wengen Wengen, 30 dic. – (Adnkronos) – Luce verde da Wengen dove si disputeranno le gare di velocità maschili – una discesa e un superg – e uno slalom, valevoli per la Coppa del mondo nel weekend dal 13 al 1 ...Giovanni Franzoni, il giovane sciatore di Manerba del Garda va forte in Coppa del mondo. Coppa del Mondo di sci, grandi risultati per Franzoni Questa mattina (giovedì 29 dicembre 2022) per la seconda ...