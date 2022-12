Oroscopo Gemelli 2023 Paolo Fox | grafico e previsioni amore e lavoro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 30 dicembre 2022)Foxper i nati sotto il segno dei. Cari amici del, il nuovo anno sta per arrivare. Il Natale è passato e ora ci tocca brindare a questo nuovo anno, al, con la speranza, come ci auguriamo sempre, che sia migliore. E che tutto ruoti attorno all’, motore di ogni cosa. Come sempre le domande, in vista dell’anno che sta per arrivare, si susseguono perché la curiosità è difficile da mantenere a bada. Come sarà ilsul fronte lavorativo? E su quello sentimentale? A queste domande, come sempre, toccherà aFox dare una risposta: lui che non delude mai le aspettative di nessuno!Fox: quali sono i segni fortunati, le ...