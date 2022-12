Juve | senti Soulé | 'Felice per il gol | ma voglio farlo in serie A Da Allegri imparo molto' E sulla Seleccion

TUTTO mercato WEB

'In bocca al lupo, Cristiano, per la tua prima partita con la" scrisse - . Se le cose fossero andate diversamente, forse avrei giocato anche per la Vecchia Signora. Una sera del 1961, durante ...Commenta per primo La Lazio è su Luca Pellegrini, terzino sinistro di proprietà dellae in prestito all' Eintracht Francoforte. Il ds dei tedeschi, Markus Krosche , ai microfoni di Sport1 ha commentato: 'Luca ha avuto difficoltà dopo un inizio decente e poi anche lievi problemi ... Juventus, senti De Zerbi: "Mac Allister La mia speranza è che resti ancora al Brighton" Ultimo test amichevole per la Juventus che sfida i belgi dello Standard Liegi. Tanti assenti per Allegri, tra cui Federico Chiesa ...Luciano Moggi è tornato ancora sulla questione Calciopoli, tornando a difendere la Juventus ed il suo operato e a parlare di intercettazioni ...