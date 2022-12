Industria 4 0 | l’onda lunga di una misura intelligente

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 30 dicembre 2022) I risultati di oggi sono conseguenza delle scelte di ieri come i risultati di domani saranno conseguenza delle scelte di oggi. E se è vero che anche il caso va aiutato a prendere le sue decisioni non dovrebbe stupire più di tanto la notizia che indica nell’Italia il paese più virtuoso d’Europa nella capacità di recuperare e superare le posizioni in termini di ricchezza (Pil) antecedenti al diffondersi del Covid 19. Ne parla, da ultimo, Marco Fortis in un documentato articolo pubblicato nei giorni scorsi sul Sole 24 Ore. Qui si comprende come il nostro apparatole abbia reagito alla crisi finanziaria prima e alla pandemia poi meglio di quelli di Francia Germania e Spagna che sono i nostri più diretti partner e concorrenti. Una circostanza dovuta alla bravura degli imprenditori nostrani, certo, ma non solo. Un merito particolare va riconosciuto – e Fortis ne dà ...