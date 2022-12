(Di venerdì 30 dicembre 2022) Federicoandrà in panchina con la: dovrebbe essere l'unico dei giocatori attualmente indisponibili per infortunio a esserci già alla ripresa del campionato. Il 7 della Juve non è ...

La Gazzetta dello Sport

Federicoandrà in panchina con la Cremonese: dovrebbe essere l'unico dei giocatori attualmente ...convocato per l'ultimo test amichevole contro lo Standard Liegi perché ha proseguito un......sono tornati ad allestire come da tradizione il presepe ottocentesco nel presbiterio della(...VISITE - INGRESSO LIBERO Dopo l'inaugurazione avvenuta alla Vigilia di Natale, il ... Il programma di Chiesa: due assaggi con Cremonese e Udinese, dal Napoli la svolta L'ala bianconera ha svolto una seduta differenziata in mattinata lavorando sulla condizione atletica, ecco perché non è stato convocato per il test contro lo Standard Liegi ...Si chiude con un pareggio la serie di amichevoli disputate nella sosta dalla Juventus: dopo i successi contro Arsenal, a Londra, e Rijeka, a Torino, i bianconeri fanno 1-1 contro lo Standard Liegi dav ...