Chi è Filomena Mastromarino?

(Di venerdì 30 dicembre 2022), meglio conosciuta come Malena, è una delle donne più rappresentative della scena adult italiana. Originaria di Noci in Puglia,è stata una delle ultime attrici italiane ad aver raggiunto una vasta popolarità anche a livello mondiale. Nata nel 1983 (il 19 Gennaio per la precisione), Malena ha studiato alla facoltà di Scienze Biochimiche a Bari ma non è dato a sapere se ha conseguito la laurea o meno. Vive un’esperienza come Delegata Nazionale del PD nel 2013 ma mentre approdava nella politica, coltivava un sogno ( poco comune per la maggior parte delle persone) e invia un’email direttamente al più famoso porno divo italiano e richiede un provino con Rocco Siffredi; vuole cambiare vita e decide di far diventare lavoro quelle che per lei erano già le sue passioni: ...