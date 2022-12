“C’è Posta per te” | Alessia Quarto rivela cosa è successo dopo un anno

Leggi su tvzap

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Inutile girarci attorno, la sua è stata la storia più chiacchierata della scorsa edizione di C’èper te. Stiamo parlato di, che era stata chiamata in studio da Maria De Filippi dall’ex marito Giovanni, desideroso di riappacificarsila separazione. L’uomo infatti l’aveva tradita e lei se ne era accorta grazie ad alcuni messaggi sul telefonino. Si è tornato a parlare della questione proprio perché da sabato 7 gennaio tornerà in onda il programma strappalacrime di Canale 5 condotto da Queen Mary. Leggi anche l’articolo —> “Ballando con le Stelle”, Selvaggia Lucarelli delusa da Milly Carlucci: la giurata senza freniaveva deciso di non perdonare il marito Giovanni. La donna l’aveva scoperto a letto addirittura con sua cugina. Da qui la ...