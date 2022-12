Casamicciola | ordinanze su aree a rischio e rientro sfollati

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl commissario delegato per l’emergenza frana e la ricostruzione di Ischia, Giovanni Legnini, e il commissario prefettizio del Comune di, Simonetta Calcaterra, hanno adottato oggi leche, per i profili di rispettiva competenza, attuano la nuova definizione delledel territorio comunale, disciplinano le condizioni didella popolazione attualmente sfollata nelle proprie abitazioni e mettono in campo le prime misure di sostegno alla popolazione colpita dagli eventi catastrofici del 26 novembre scorso. I contenuti dei due provvedimenti saranno illustrati dal Commissario Giovanni Legnini e dal Commissario prefettizio Simonetta Calcaterra, nel corso di una videoconferenza alle 15 aperta alla stampa e ai rappresentanti dei ...