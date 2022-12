Autonomia | Pedicini | “Restituiscano quanto sottratto al Sud e se ne vadano”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“A favore di telecamere tutti sembrano dichiararsi contro l’accelerazione impressa da Calderoli sul progetto didifferenziata. Eppure chi oggi finge indignazione di fronte a una strategia che da decenni è tesa a spaccare definitivamente in due il Paese, quando era tra le fila maggioranza non ha mai mosso un dito per cancellare definitivamente il tema da ogni agenda di governo”. Così il parlamentare europeo del Gruppo Efa (Alleanza libera europea) e segretario del Movimento Equità Territoriale Piernicola. “Il problema – sottolinea– non può essere circoscritto al tentativo di Calderoli di bypassare il Parlamento, né al mancato confronto in Conferenza Stato-Regioni. Ora che le carte sono definitivamente scoperte su un disegno che non è altro che un evidente percorso separatista ...