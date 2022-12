Atp Adelaide 1 2023 | montepremi e prize money

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Iled ildel torneo ATP 250 di, evento in programma da domenica 1 a domenica 8 gennaio sui campi in cemento outdoor della cittadina australiana. Il field dei partecipanti è di assoluto livello. Sono presenti, infatti, il serbo Novak Djokovic, i canadesi Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov, i russi Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Karen Kachanov ed il danese Holger Rune. L’Italia sarà rappresentata da Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, a caccia di punti e condizione per presentarsi nel migliore dei modi al primo Slam della stagione. PROGRAMMA E COPERTURA TV Nel tabellone, inoltre, non mancherà di certo l’esperienza, quella del francese Richard Gasquet, dello spagnolo Roberto Bautista Agut e dello scozzese Andy Murray, ancora vogliosi di essere protagonisti sul ...

