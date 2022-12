Selvaggia stronca la giuria | “Una salviniana | un democristiano | uno sgarbato e una delusione”

Leggi su biccy

(Di giovedì 29 dicembre 2022) La diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle è ormai terminata, ma aLucarelli non è ancora andata giù la vittoria di Luisella Costamagna. “Non posso usare la parola complotto, ma c’era un orientamento generale in quella direzione, notavo un entusiasmo spropositato per le sue performance, non adeguato al livello dei suoi balli“. Sempre fra le pagine del Corriere della Sera ha anche parlato dei suoi colleghi giudici, con cui quest’anno non è andata particolarmente d’accordo. Per ognuno di loro ha usato un aggettivo senza timore di attirare ulteriori antipatie. Carolyn Smith l’ha definita una “”; Ivan Zazzaroni un “”; Guillermo Mariotto uno “”; mentre Fabio Canino è il giudice che maggiormente l’ha delusa. “Mi ha deluso Fabio Canino perché ci conosciamo da anni, in ...