Sci alpino maschile oggi Bormio 2022 SuperG | dove vederlo in tv e in streaming

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Nuovo appuntamento da non perdere sulla mitica Stelvio., giovedì 29 dicembre, è in programma il. La discesa libera di ieri, mercoledì 28 dicembre, ha incoronato l'austriaco Vincent Kriechmayr, vincitore davanti...

Sulla mitica pista Stelvio ci sarà spazio per il terzo superG di questa annata agonistica . L'Italia spera di essere grande protagonista e si affiderà ancora una volta in particolar modo a Dominik ...CALENDARIOOGGI Giovedì 29 dicembreIl momento in cui nei comprensori sciistici della regione accade il maggior numero di incidenti Feste di Natale e ultimo dell’anno, a Carnevale e praticamente tutte le domeniche.CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, Tv e streaming del SuperG di Bormio – Il programma della Coppa del Mondo di sci alpino maschile – I convocati dell’Italia per Bormio – Le date d ...