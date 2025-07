Dazi Castellone M5S | Rapporto con USA sempre e solo a senso unico

In un panorama internazionale sempre più complesso, le parole di Mariolina Castellone del M5S mettono in luce una questione spinosa: il rapporto tra Italia, UE e USA, spesso percepito come a senso unico. La vicepresidente del Senato denuncia un approccio sbilanciato, dove le decisioni degli Stati Uniti sembrano prevalere su quelle europee. Ma qual è il vero equilibrio tra alleanze e interessi nazionali? La risposta potrebbe cambiare il futuro delle relazioni internazionali dell’Italia.

La vice Presidente del Senato: “Così Meloni e gli altri leader UE trattano con Trump?””. “Trump ha annunciato dazi del 30% nei confronti dell’Unione Europea a partire dal 1° agosto.” Così la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone (M5S) sui suoi social. “Ma qualcuno dei leader europei, a cominciare dalla nostra Presidente e “migliore amica”, ha avuto il coraggio di dire al vertice dell’Aja che tra Paesi NATO sarebbe prevista all’art.2 la cooperazione commerciale? O hanno solo brindato insieme per le spese militari al 5%? Sia in UE che in NATO, il rapporto con gli USA è sempre e solo a senso unico, o può esserci una reale collaborazione?” Comunicato stampa L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

