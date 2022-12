(Di giovedì 29 dicembre 2022) Sul Corriere dello Sport una lunga intervista all’ex direttore sportivo della Salernitana, Walter. Ieri sera ha ricevuto il premio come miglior direttore sportivo dell’anno. Tra i temi affrontati c’è anche il. Per, a una settimana circa dalla ripresa del campionato, la squadra di Spalletti resta la favorita per lo scudetto. «Spalletti tutta la vita. Ilun, appunto vicino all’erotismo.per ildi».parla di Kvaratskhelia: «Il georgiano è come la Locomotiva di Guccini, un giovane puledro che appena liberato il freno morde la rotaia con muscoli d’acciaio. Purtroppo ...

IlNapolista

Commenta per primo Intervistato da TMW Radio , l'ex direttore sportivo della Salernitana, Walter, ha espresso la propria opinione in merito alla sfida del 4 gennaio tra Inter e. 'Non è da dentro o fuori, ma è importantissima. E' decisiva solo per i nerazzurri. La vera novità è che ...Walter, ex diesse di Roma, Inter e Salernitana tra le tante, è intervenuto a Tmw Radio durante '... E vale per tutti " Inter -è decisiva per lo Scudetto " Non è da dentro o fuori, ma è ... Sabatini: «Il Napoli gioca un calcio erotico, sensuale. Gioca per il piacere di farlo» - ilNapolista Previsioni meteo per il 29/12/2022, Napoli. Giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, temperatura minima 12°C, massima 17°C ...Meteo per Giovedì 29 Dicembre 2022, Pozzuoli. Giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio, temperatura minima di 11°C e massima di 16°C ...