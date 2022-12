Restyling del Franchi | al via la gara | entro marzo l’appalto

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Con un leggero anticipo rispetto alla tabella di marcia, il progetto di riqualificazione dello Stadio “Artemio” di Firenze ha mosso il primo passo. Come riporta La Nazione, nella giornata di ieri è stato pubblicato l’avviso sulla Gazzetta ufficiale della Comunità Europea, primo passo per la procedura diche vede la riqualificazione dello stadio L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

LA NAZIONE

Il restyling del Franchi Pubblicata la gara Parte la grande corsa Entro marzo l'appalto L'archeologa guiderà i Musei civici di Bologna. Non è stato ancora definito il suo successore: sarà designato con una selezione ...Regole ferree. Solo grandi imprese potranno partecipare al bando 'Procedura ristretta' per ridurre i tempi. Tre mesi per il progetto definitivo. I giorni di cantiere saranno 912. L'obiettivo da centra ...