Pelè è morto | addio alla leggenda del calcio Tre mondiali | mille gol e un indimenticabile colpo di testa a Firenze

Leggi su firenzepost

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Esplose a 18 anni, al favoloso mondiale di Svezia del 1958, e se n'è andato oggi, 29 dicembre 2022, a 82. Saranno tristi, in Brasile, ma in tutto il mondo che ama il, la fine del 2022 e l'avvio del 2023. Si chiamava Eddson Arantes do Nascimento, ma è sempre stato universalmente riconosciuto come, la "perla nera". E anche "o Rei" L'articolo proviene daPost.