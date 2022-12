Manovra | disco verde del Senato Meloni | ' Via libera non facile ma contano i fatti'

RaiNews

Questaè lo specchio della maggioranza: è unadi destra. Tagli sulla scuola, sulla sanità, sulle donne. Questa maggioranza taglia la 18 App per i giovani ma ci fa trovare sotto l'...Laè legge. Il commento della premier in conferenza stampa Ok alla fiducia al Senato, la manovra diventa legge - Giorgetti: missione compiuta rispettando impegni presi - Giorgetti: missione compiuta rispettando impegni presi Il Senato ha approvato il testo complessivo della legge dei Bilancio con 107 sì. I voti contrari sono stati 69. Gli astenuti uno. La Manovra è legge. Il commento della premier in conferenza stampa ...Il Senato ha approvato il testo complessivo della legge dei Bilancio con 107 sì. I voti contrari sono stati 69. Gli astenuti uno. La Manovra è legge.