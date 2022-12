LIVE Sci alpino | Slalom Semmering 2022 in DIRETTA | Holdener e Vlhova sfidano Shiffrin | manca poco alla partenza

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG DI BORMIO DALLE 11.30 14.31 Amiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/idellospeciale di, valido per la Coppa del Mondo di scifemminile! I PETTORALI DIDELLOAmiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/idellospeciale di, valido per la Coppa del Mondo di scifemminile! Dopo i due giganti degli ultimi due giorni, il weekend austriaco si chiude con una gara tra i pali stretti, la quinta della ...