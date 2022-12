Gf Vip7 | nuovo scontro tra i Donnalisi | Edoardo perde le staffe | Non limitarmi!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Antonella Fiordelisi edDonnamaria litigano di: iancora in crisi per colpa di alcune 'amicizie' Antonella edsi sono 'beccati' ancora una volta. Sembra che non ci sia nulla da fare: non appena torna il sereno, i due trovano, o per un motivo, o per un altro, modo di punzecchiarsi a vicenda. Dobbiamo ammettere che la 'litigiosa' della coppia è la Fiordelisi che non si scontra solo con il suo fidanzato ma anche con la metà dei vipponi che sono presenti in casa. Giaele, Oriana, Micol, Tavassi, sono solo alcuni dei protagonisti degli scontri più iconici di Antonella. Ieri ha nuovamente litigato con gli 'incorvassi'. Antonelal stuzzica spesso Tavassi ricordando che la sua teoria sul pubblico non ha ne testa ne coda visto che l'hanno eletta come preferita., forse ...