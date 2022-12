Dakar 2023 | i favoriti dei camion In assenza dei russi occhio a Janus Van Kasteren e al team IVECO

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Una attenta analisi deiper inellanon può non tener conto dell’importante influenza che avrà l’dei piloti: basti prendere come riferimento la scorsa edizione (2022), che ha visto salire sul podio finale tre terzetti(successo di Dmitry Sotnikov, seguito da Eduard Nikolaev e Anton Shibalov), per giunta seguito da un altro trio russo in quarta posizione (guidato da Andrey Karginov). Per le note, tragiche vicende storico-politiche, i pilotinon potranno prendere parte alla quarantacinquesima edizione della, che prenderà il via sabato 31 dicembre con il prologo. Questo, però, non vuol dire che si tratterà di una gara meno spettacolare del solito; anzi, vista ...

Non è prevista copertura televisiva o streaming per la; tuttavia, SkySport24 (canale 200 di Sky) darà aggiornamenti su quanto accadrà nelle differenti tappe e offrirà una sintesi giornaliera . Il tutto sarà visibile in streaming su SkyGo e ...Squadra Corse Angelo Caffi alla ribalta dellaLuciano Carcheri pronto alla terza partecipazione della maratona in versione Classic questa volta affiancato da Giovanni Bernacchini a bordo di un raro Isuzu Vehicross. Brescia, 28 dicembre ... Dakar 2023. I Favoriti in Moto