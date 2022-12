Comune di Botticino | Concorso per 1 Istruttore Geometra

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comeTecnico, si tratta di Personale in categoria C1. Per queste Posizioni viene offerto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per soli esami, per la copertura di un posto ditecnico, categoria C/1, a tempo pieno ed indeterminato presso ildi. Requisiti ed Invio della Domanda Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità) «» o equipollente o diploma di laurea assorbente del predetto titolo (vedi bando). ...

