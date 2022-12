Carcere Beccaria | gli ultimi due evasi trovati insieme a casa di un conoscente

TGCOM

Tutti gli evasi dalminoriledi Milano sono stati rintracciati. Gli ultimi due mancanti all'appello tra i sette giovanissimi che sono fuggiti dalla struttura nel giorno di Natale sono stati riassicurati ...Erano insieme in un appartamento di un conoscente in provincia di Monza Brianza gli ultimi due dei sette evasi ancora in fuga dopo l'evasione il giorno di Natale dalminorile 'Cesare' di Milano. A trovare il 18enne e il 17enne, compagni di cella nell'istituto di via dei Calchi Taeggi, sono stati gli agenti del nucleo investigativo regionale della ... Carcere minorile Beccaria, catturati gli ultimi due ragazzi evasi Il ruolo del candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione sulla fine della fuga del 19enne, che ha patteggiato una pena di 10 mesi ...Sono stati catturati gli ultimi due ragazzi evasi dall'istituto minorile Beccaria la notte di Natale. Lo confermano fonti del ministero precisando che tutti e sette i fuggiaschi sono quindi rientrati ...