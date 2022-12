Calendario golf 2023 | date | programma | tutti gli eventi da non perdere

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Stagione ricchissima, quella delper quanto riguarda il. Proseguirà ildella stagione già partita negli scorsi mesi per quel che concerne il PGA Tour, mentre il DP World Tour entrerà nel vivo più assoluto già a partire da gennaio. Un evento, però, sarà soprae lo vedremo proprio qui in Italia. La Ryder Cup, infatti, si terrà al Marco Simone& Country Club a Roma (in realtà appena a est, a Guidonia Montecelio). Per la prima volta avrà luogo nel nostro Paese, e sarà anche la terza in Europa continentale dopo gli approdi in Spagna nel 1997 e in Francia nel 2018. Sarà Rory McIlroy ad approcciare l’annata da numero 1 del mondo: il nordirlandese è tornato ai fasti dei tempi migliori ed è riuscito a scalzare colui che, a inizio 2022, sembrava imbattibile: Scottie Scheffler. ...