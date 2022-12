Calciomercato | le parole di Simeone su Joao Felix | VIDEO

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Diego, intervenuto in conferenza in vista della prossima sfida di Liga tra Atletico Madrid ed Elche, parla del suo rapporto con

Calciomercato.com

Pochema molto chiare.Al Manchester piace molto, quindi non è escluso che possano provarci' , le sue. Il giocatore della Roma, appena 4 gol in 20 presenze stagionali tra Serie A ed Europa League, è arrivato lo ... Atletico, le parole di Pellegrini sul futuro di Borja Iglesias Sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto durante l'appuntamento con L'Editoriale il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti. Queste le sue parole: È possibile un ritorno ...Il Napoli pensa a un'operazione in particolare da poter mettere a segno sul mercato: le ultime sul top player e le parole dell'agente.