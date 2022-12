Alfredo Cospito | qualcuno prova a rompere l’omertà | questo silenzio è imbarazzante

(Di giovedì 29 dicembre 2022) di Giuseppe Mammana In queste ultime settimane, nelle strade della capitale, appaiono con sempre più frequenza sui muri della città e dentro ai parchi scritte per “libero” e “no al 41bis”. Ma non soltanto, anche nei giornali, seppur in modo più timido, qualche personaggio pubblicoil muro di omertà che aleggia sutema. Tra questi ricordiamo Zerocalcare (sempre molto sensibile ai temi sulle condizioni carcerarie), Patrizio Gonnella (associazione Antigone), Luigi Manconi, Adriano Sofri – che in alcuni articolino a denunciare quanto sta accadendo al detenuto anarchico rinchiuso nel carcere di Sassari. Ma partiamo dall’inizio. Chi èè un anarchico condannato per ...

Il Post

Il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha vietato la manifestazione annunciata per oggi alle 18 in piazza Duomo in solidarietà ad, l'anarchico in carcere a Sassari in regime di 41 bis che da due mesi sta facendo lo sciopero della fame. La decisione della manifestazione era arrivata durante una assemblea di ...Tornano in piazza ancora una volta per protestare contro il 41 bis inflitto al loro leaderdetenuto a Sassari. Prima di Natale avevano 'firmato' i raid contro i bancomat e le vetrine ... Il caso dell’anarchico Alfredo Cospito, dall’inizio "L’utilizzo del 41 bis, in questo caso, appare una forzatura giuridica a fronte dell’assenza del requisito oggettivo (il delitto di mafia)..." ...L'iniziativa organizzata da anarchici e antagonisti è stata annunciata per oggi, giovedì 29 dicembre in piazza Duomo ...