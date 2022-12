Violenze carcere | Uspp | “Nordio riveda posizioni degli agenti sospesi”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Chiediamo al ministro della giustiziadi rivedere le singoleper i noti fatti deldi Santa Maria Capua, perché non è più tollerabile che più di un centinaio disianoda più di 18 mesi dal servizio. Ormai a pagare lo scotto per quanto accaduto il 6 aprile 2020 non sono solo gliimputati, che ricordiamo non sono ancora condannati ed innocenti fino a sentenza definitiva, ma anche le loro famiglie che versano in difficoltà economiche, visto che lo stipendio dei poliziottisi riduce progressivamente col passare dei mesi”. Così in una nota i sindacalisti della polizia penitenziaria Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio, ...

Agenzia ANSA

... un passaggio chiave per lei che segna quel "clima di terrore" con minacce di morte,... L'uomo, Francesco Angelini , 52 anni, nato in Francia e residente a Montecarlo, è finito inper ...... ma gesti, come quello ancora poco chiaro della ragazza di quattordici anni di nome Masoumeh , che si è tolta l'hijab in classe, poi arrestata dalla polizia morale e morta inper le... Violenze carcere: avvocati, difesa violata, atti a Consulta - Campania UDINE - Nelle ultime settimane il personale della Polizia di Stato ha arrestato alcuni soggetti destinatari di misure coercitive definitive. Tra questi un 35enne colombiano, residente in un ...La repressione in Iran non ferma il movimento di protesta guadagna una nuova protagonista: è Sara Khadim al-Sharia, la campionessa di scacchi che ha sfidato gli ayatollah giocando ai Mondiali in Kazak ...