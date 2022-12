Ultime Notizie Roma del 28-12-2022 ore 17 | 10

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano che vuoi mentre gli esseri in apertura le autorità ucraine hanno annunciato un allarme in tutto il paese la terza dichiarata a causa del decollo di aerei russi sul territorio della Bielorussia evidenziato dalla mappa degli allarmi il portavoce del Cremlino Pesco per riporta la testa nel frattempo tu tenuto che nessun piano di pace sul Ucraina è possibile Te lo tiene conto delle quattro nuove regioni che si uniscono alla Russia la regione meridionale di calzone stata attaccata a 50 volte nelle24 ore torniamo in Italia Papa Francesco chiede a chiedere una preghiera speciale per Benedetto XVI che dice Vergogna al termine dell’udienza generale è molto ammalato parole che fanno salire la prendi le condizioni di salute di ...

